Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ

В Украине закрылись избирательные участки

В Украине закрылись избирательные участки

Фото из открытых источников

Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом, несмотря на низкую явку в день голосования

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщает RegioNews.

В целом, — нет. Это невозможно (чтобы выборы признали недействительными — ред.), но там есть определенные моменты по отдельным участкам, процент испорченных бюллетеней. Это надо смотреть", — сказал Кошель.

По его словам, низкая явка не влияет на результаты выборов, законодательством не предусмотрен порог.

Даже если бы пришел один избиратель — выборы состоялись бы. И местные и общенациональные. У нас нет порога", — пояснил эксперт.

Напомним, в штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов.