Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ
В Украине закрылись избирательные участки
В Украине закрылись избирательные участки
Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом, несмотря на низкую явку в день голосования
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщает RegioNews.
В целом, — нет. Это невозможно (чтобы выборы признали недействительными — ред.), но там есть определенные моменты по отдельным участкам, процент испорченных бюллетеней. Это надо смотреть", — сказал Кошель.
По его словам, низкая явка не влияет на результаты выборов, законодательством не предусмотрен порог.
Даже если бы пришел один избиратель — выборы состоялись бы. И местные и общенациональные. У нас нет порога", — пояснил эксперт.
Напомним, в штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов.
400 гривен за голос: в КИУ рассказали о фактах подкупа избирателейВсе новости »
25 октября 2020, 19:57Местные выборы в Броварах могут признать несостоявшимися
25 октября 2020, 19:34В штабе "Слуг народа" готовятся подбивать итоги выборов
25 октября 2020, 19:05
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос