Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округе

Он говорит, что возвращается в Верховную Раду

Он говорит, что возвращается в Верховную Раду

Фото: из открытых источников

Лидер радикальной партии Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе в Черниговской области.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - написал Ляшко.

Парламентские выборы на 208 округе прошли параллельно с местными 25 октября.

Напомним, выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ексглава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.