Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округе
Он говорит, что возвращается в Верховную Раду
Он говорит, что возвращается в Верховную Раду
Лидер радикальной партии Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе в Черниговской области.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - написал Ляшко.
Парламентские выборы на 208 округе прошли параллельно с местными 25 октября.
Напомним, выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.
Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ексглава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.
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