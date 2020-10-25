400 гривен за голос: в КИУ рассказали о фактах подкупа избирателей
Во второй половине дня голосования Комитет избирателей зафиксировал ряд нарушений, связанных с подкупом избирателей.
Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель в эфире телеканала "Украина24", передает RegioNews.
К примеру, в Одесской области было выявлено 4 автобуса избирателей, которым предлагали по 400 гривен за голос. Это автобус, который двигался в пгт. Затока и Белгород-Днестровский. Пгт. Затока, хочу напомнить, это и громада, Каролино-Бугазская громада, где перед выборами аномально возросло количество избирателей - в одной громаде на 13%", - сказал Кошель.
Он добавил, что в городе Никополь Днепропетровской области предлагали избирателям за голос по 200 гривен. Также зафиксированы факты подвоза избирателей в городе Константиновка Донецкой области и Новодмитровка Донецкой области.
Подвоз избирателей в том числе не просто забота о пожилых людях, это может быть и предоставление бесплатных транспортных услуг, а также - схема, по которой могут и мотивироваться избиратели", - пояснил Кошель.
Также КИУ выявил факты выноса бюллетеней в трех регионах, что может характеризоваться как попытка организации "карусели".
Мы фиксируем несколько фактов попыток фальсификации в день голосования. Это факты, когда избирателям прямо указывали пальцем, за кого нужно голосовать ... Эти факты зафиксированы в Днепропетровской области в психоинтернате, а также на Закарпатье в гериатрическом пансионате, где лечатся избиратели преимущественно старшего возраста", - заявил Кошель.
Напомним, ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей.