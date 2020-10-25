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25 октября 2020, 19:34 4

Местные выборы в Броварах могут признать несостоявшимися

25 октября 2020, 19:34 4
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Здесь нарушили тайну голосования
Здесь нарушили тайну голосования
Фото: Facebook
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Для местных выборов в Броварах Киевской области напечатали бюллетени, по которым легко можно установить, кто и как проголосовал.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов Павел Ризаненко, передает RegioNews.

В городе Бровары выборы мэра города и депутатов Броварского городского совета скорее всего будут признаны несостоявшимися, в связи с тем, что все бюллетени были изготовлены таким образом, что можно установить волеизъявление любого проголосовавшего (системное нарушение тайны голосования)", — отметил Ризаненко.

Он уточнил, что на каждом бюллетене и контрольном талоне к нему проставлен уникальный номер бюллетеня, по которому можно установить, кто и как проголосовал.

Блискавка! В місті Бровари вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради найімовірніше будуть визнані...

Posted by Pavlo Rizanenko on Sunday, October 25, 2020

Напомним, в Ирпене на избирательном участке напали на кандидата в депутаты.

выборы нарушения голосование Киевская область Бровары бюллетень
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