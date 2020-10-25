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25 октября 2020, 12:02 7

На Сумщине напали с оружием на кандидата в депутаты и его жену

25 октября 2020, 12:02 7
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Пострадавших госпитализировали
Пострадавших госпитализировали
Фото: Нацполиция
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В Сумской области госпитализировали пострадавших от вооруженного нападения кандидата Кролевецкого городского совета и его жену.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что инцидент произошел 24 октября около 20:00 в Кролевце. Двое неизвестных ворвались в дом кандидата в депутаты и нанесли ему огнестрельное ранение, а его жене - телесные повреждения.

Двое неизвестных, переодетые в полицейскую форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит вроде выполнением служебных обязанностей. Только человек открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", - сообщили в полиции.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Они и вызвали полицию.

Оперативно прибывшие на вызов, полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался, сел в автомобиль и скрылся", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается розыск второго нападавшего, а также устанавливаются обстоятельства инцидента. Задержанный сейчас находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения и избрание меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Тернополе неизвестные напали на кандидата в мэры города от Радикальной партии Владимира Барну.

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