В Ужгороде на одном из участков исчезли 500 бюллетеней

В комиссии предполагают, что виновата типография

В комиссии предполагают, что виновата типография

Фото: из открытых источников

На одном из избирательных участков города Ужгорода не нашли одной пачки бюллетеней - в ней было 500 бланков для голосования за кандидатов на должность мэра города.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что в Ужгороде на участковой избирательной комиссии №210734 члены УИК еще 23 октября обнаружили недостачу одной пачки бюллетеней для голосования за кандидатов на должность городского головы Ужгорода. По информации ОПОРЫ, в одной пачке находятся 500 бюллетеней.

По состоянию на утро 25 октября по информации главы Ужгородской городской ТИК, пачка бюллетеней не нашлась. В комиссии предполагают, что проблема возникла в результате ошибки типографии, которая не напечатала нужное количество.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках в Винницкой и Закарпатской областей избирателям выдавали бюллетени без паспортов, что запрещено законом.