10:01  25 октября
В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
12:41  25 октября
На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА
12:19  25 октября
Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 13:09 5

В Ужгороде на одном из участков исчезли 500 бюллетеней

25 октября 2020, 13:09 5
Читайте також українською мовою
В комиссии предполагают, что виновата типография
В комиссии предполагают, что виновата типография
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На одном из избирательных участков города Ужгорода не нашли одной пачки бюллетеней - в ней было 500 бланков для голосования за кандидатов на должность мэра города.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что в Ужгороде на участковой избирательной комиссии №210734 члены УИК еще 23 октября обнаружили недостачу одной пачки бюллетеней для голосования за кандидатов на должность городского головы Ужгорода. По информации ОПОРЫ, в одной пачке находятся 500 бюллетеней.

По состоянию на утро 25 октября по информации главы Ужгородской городской ТИК, пачка бюллетеней не нашлась. В комиссии предполагают, что проблема возникла в результате ошибки типографии, которая не напечатала нужное количество.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках в Винницкой и Закарпатской областей избирателям выдавали бюллетени без паспортов, что запрещено законом.

бюллетень выборы голосование Кандидат нарушение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »