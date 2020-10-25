Из-за сообщения о минировании в Винницкой области закрыли участок

Всех присутствующих попросили покинуть помещение

Всех присутствующих попросили покинуть помещение

Фото: из открытых источников

В поселке Тывров, что находится в Винницкой области из участка вывели людей после сообщения о минировании.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".

Так, по информации наблюдателя, в пгт Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали. На избирательный участок №051046, на улице Тиверская, 49, прибыла полиция.

Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске на участки для голосования на местных выборах-2020 опрос от президента Украины Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние.