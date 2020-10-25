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25 жовтня 2020, 14:16 9

У Сумській області виявили роботу фейкової виборчої дільниці

25 жовтня 2020, 14:16 9
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Бюлетені для голосування там надрукували самостійно
Бюлетені для голосування там надрукували самостійно
Фото: flickr
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У селі Соснівка Конотопського району Сумської області, яке входить до Попівської ОТГ, працює незаконна дільнична виборча комісія.

Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

Повідомляється, що дільниця працює за тим же номером, що і дійсна ДВК - 590211 і проводить голосування до сільської ради громади, що відмовляється входити до складу ОТГ.

Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту дільницю і голосують. Поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході, отримали вже дозвіл прокуратури на вхід в будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій”, - повідомила вона.

Також Айвазовська додала, що біля несправжньої дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої.

На справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти”, - зазначила Айвазовська.

В ОПОРІ також розповіли, що цей факт підпадає під статтю чинного Кримінального кодексу 353 - "Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи - членами комісій”.

Нагадаємо, на Сумщині напали зі зброєю на кандидата у депутати і його дружину, постраждалих госпіталізували.

порушення голосування Сумська область Місцеві вибори ОПОРА дільниця
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