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23 октября 2020, 18:51 1

Нового руководителя Гостаможслужбы назначат в ближайшие дни – министр финансов Марченко

23 октября 2020, 18:51 1
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Предыдущий исполняющий обязанности руководителя Андрей Павловский уволился по собственному желанию
Предыдущий исполняющий обязанности руководителя Андрей Павловский уволился по собственному желанию
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Фамилию нового полноценного руководителя Государственной таможенной службы Украины объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровое назначении", - рассказал министр.

По его словам, бывший в.и.о. главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, справился с поставленными ему задачами и был уволен по собственному желанию.

Андрей Павловский заходил на пост исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - пояснил Марченко.

По словам министра, среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

Напомним, сегодня Гостаможслужба уволила пятерых руководителей региональных таможен.

Вчера в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы.

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