Нового руководителя Гостаможслужбы назначат в ближайшие дни – министр финансов Марченко

Предыдущий исполняющий обязанности руководителя Андрей Павловский уволился по собственному желанию

Предыдущий исполняющий обязанности руководителя Андрей Павловский уволился по собственному желанию

Фамилию нового полноценного руководителя Государственной таможенной службы Украины объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровое назначении", - рассказал министр.

По его словам, бывший в.и.о. главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, справился с поставленными ему задачами и был уволен по собственному желанию.

Андрей Павловский заходил на пост исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - пояснил Марченко.

По словам министра, среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

Напомним, сегодня Гостаможслужба уволила пятерых руководителей региональных таможен.

Вчера в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы.