В Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы

На должности начальник таможни пробыл лишь два месяца

На должности начальник таможни пробыл лишь два месяца

Фото: dsnews.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГТС Украины.

21 октября со своей должности уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик. На эту должность господин Пудрик был назначен 21 августа", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что причиной увольнения являются негативные результаты работы таможни в течение двух месяцев. "Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%", - сообщили в ГТС.

Добавляется, что именно это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут оглашены после окончания проверки", - добавили в пресс-центре.

Напомним, СБУ заблокировала попытки перемещения ценных товаров через Киевскую таможню.