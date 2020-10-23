Гостаможслужба уволила пятерых руководителей региональных таможен

Вскоре назначат новых руководителей этих территориальных подразделений

Вскоре назначат новых руководителей этих территориальных подразделений

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Сегодня, 23 октября, уволены от исполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители 5-х региональных таможен, а также координационно-мониторинговой таможни.

Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы Украины на странице в Facebook, передает RegioNews.

В частности уволены от исполнения обязанностей начальники Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской,Днепровской и Координационно-мониторинговой таможен.

Вскоре будут назначены новые руководители этих таможен Гостаможслужбы, среди основных задач которых будет обеспечение сохранения курса на реформирование таможни и налаживания эффективной работы территориальных подразделений", - говорится в сообщении.

Сегодня, 23 октября, освобожденные от исполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко... Опубликовано Государственная таможенная служба Украины Пятница, 23 октября 2020 г.

Напомним, в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы.