Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку
Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как передает RegioNews, об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко.
Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.
По его словам, теперь это заявление в ближайшее время должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отстранил на два месяца Зеновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины.
Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении 12 лицам, в том числе председателю ГСА и председателю Окружного админсуда Киева.