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22 октября 2020, 14:21 2

Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку

22 октября 2020, 14:21 2
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Заявление должен рассмотреть еще Высший совет правосудия
Заявление должен рассмотреть еще Высший совет правосудия
Фото: из открытых источников
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Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает RegioNews, об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко.

Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.

По его словам, теперь это заявление в ближайшее время должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отстранил на два месяца Зеновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении 12 лицам, в том числе председателю ГСА и председателю Окружного админсуда Киева.

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