В Николаеве из-за подкупа в социальной сети избирателей открыли уголовное производство

Интернет-агитаторам грозит лишением свободы до шести лет

Интернет-агитаторам грозит лишением свободы до шести лет

Фото: из открытых источников

Правоохранителями во время мониторинга социальной сети Facebook была обнаружена информация с видеозаписью, на которой неизвестные лица за денежное вознаграждение предлагают людям принять участие в мероприятиях политической партии, а также предлагают деньги.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области, передает RegioNews.

По факту публикации следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УКУ "Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, что сопровождается предвыборной агитацией или пропагандой...".

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет. Расследование продолжается.

Напомним, за прошедшие сутки полиция открыла 33 уголовных производств из-за нарушение избирательного процесса.