В "Слуге народа" предложили закупать российскую вакцину от COVID-19

Ранее сомнение в эффективности российской вакцины выразил президент Украины Владимир Зеленский

Ранее сомнение в эффективности российской вакцины выразил президент Украины Владимир Зеленский

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Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.

Об этом в эфире телеканала "Newsone" заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует RegioNews.

"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан..." – сказал Качура.

Депутат считает, что если вакцина покажет свою эффективность, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Владимиру Путину, что он и члены его семьи сделали прививку от COVID-19 вакциной российского производства.