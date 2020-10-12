10:01  12 октября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев
09:26  12 октября
В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"
08:13  12 октября
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 11:36 3

Нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке"

12 октября 2020, 11:36 3
Читайте також українською мовою
Ранее Богуцкая раскритиковала его за предложение использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19
Ранее Богуцкая раскритиковала его за предложение использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подает в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая из-за слов об ипользовании российской вакцины обозвала его "тупым ботинком".

Соответствующий пост он написал у себя в Facebook, передает RegioNews.

Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - написал он.

Нардеп отметил, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из аннексированного Крыма.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Владимиру Путину, что он и члены его семьи сделали прививку от COVID-19 вакциной российского производства.

коронавирус вакцина Слуга народа партия депутат Александр Качура
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »