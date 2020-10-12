Нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке"

Ранее Богуцкая раскритиковала его за предложение использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19

Ранее Богуцкая раскритиковала его за предложение использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19

Фото: из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подает в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая из-за слов об ипользовании российской вакцины обозвала его "тупым ботинком".

Соответствующий пост он написал у себя в Facebook, передает RegioNews.

Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - написал он.

Нардеп отметил, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из аннексированного Крыма.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Владимиру Путину, что он и члены его семьи сделали прививку от COVID-19 вакциной российского производства.