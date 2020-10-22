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22 октября 2020, 12:54 2

"Раздаются выстрелы": В "Слуге народа" во время поездки на Донбасс рассказали о ситуации на линии разграничения

22 октября 2020, 12:54 2
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В то же время в некоторых местах выстрелов не слышно уже очень давно
В то же время в некоторых местах выстрелов не слышно уже очень давно
Фото из открытых источников
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Народный избранник от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал о ситуации на Донбассе, где он сейчас находится с коллегами по фракции.

Как сообщил он в эфире телеканала "Украина 24", в зоне ООС иногда бывают обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, передает RegioNews..

"Первое, настроение ребят (военных, — ред.) в целом положительное. Они находятся в спокойном состоянии, они радуются тому, что есть режим тишины. Хотя, можно сказать, что во многих местах выстрелов не слышно уже давно, но каждая точка, я не буду называть конкретику, от другой отличается", — сообщил нардеп.

Он добавил, что в некоторых местах, где линия разграничения узкая — 100-400 метров, "там выстрелы все еще звучали и иногда раздаются, обстрелы бывают".

В то же время Камельчук отметил, что в некоторых местах выстрелов не слышно уже очень давно, и некоторые из ребят вообще не знают, что такое обстрелы".

"Второй вывод — все, кто здесь, прекрасно понимают, что это не выдуманная история, и прекрасно понимают, что оттуда не отдают приказ прекращать огонь. И это остается проблемой для Украины, которую нужно решать, в том числе дипломатическим путем", — добавил он.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс, где они планировали пообщаться с военными и местными жителями.

Донбасс война поезд Слуга народа нардепы
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