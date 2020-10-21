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21 октября 2020, 13:37 12

Поезд с депутатами от "Слуги народа" прибыл на Донбасс

21 октября 2020, 13:37 12
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Военные отвезут их на линию разграничения
Военные отвезут их на линию разграничения
Фото: Facebook
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Поезд с народными депутатами от фракции "Слуга народа", которые 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, прибыл в Константиновку.

Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNews, передает RegioNews.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, теперь депутаты переходят в полное подчинение военных.

Он также добавил, что нардепы правящей партии "хотели совершить поездку без прессы", но СМИ все равно узнали о ней. Он утверждает, что политики не хотят делать из этого пиар.

Журналисты также сообщают, что между Арахамией и одним из мужчин произошла словесная перепалка. Председателю правящей фракции упрекнули за намерения сократить численность армии.

Народные депутаты общаются с местными жителями, затем автобусы с военными развезут их в разные точки на линии разграничения.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями.

Донбасс Давид Арахамия поезд Слуга народа агитация депутаты
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