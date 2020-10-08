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08 октября 2020, 14:58 4

Нардепы отправились в КСУ из-за уголовной ответственности за незаконное обогащение

08 октября 2020, 14:58 4
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Рассмотрение дела происходит в форме устного производства
Рассмотрение дела происходит в форме устного производства
Рixabay
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Конституционный суд Украины рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

Также на соответствие Основному закону просят проверить отдельные положения законов по е-декларированию, конфискации необоснованных активов, полномочий НАПК по мониторингу образа жизни чиновников.

Рассмотрение происходит в форме устного производства.

Парламентарии просят проверить конституционность обязанности декларировать гражданского мужа или жену, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно; недвижимость и объекты незавершенного строительства, дорогое движимое имущество, наличные и средства, одолженные третьим лицам, полученные кредиты, дорогие расходы и соглашения, а также информацию о работе по совместительству.

Также нардепы сомневаются в конституционности:

  • обязанности декларировать имущество третьих лиц, если у декларанта или членов его семьи есть право распоряжения таким имуществом;
  • полномочий НАПК проводить мониторинг образа жизни декларантов и права НАПК на доступ к государственным реестрам и банкам данных;
  • уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации (ст.366-1) и за незаконное обогащение (ст.368-5);
  • положение о взыскании в доход государства активов чиновников, признанных необоснованными в порядке гражданского процесса.

Позиция депутатов парламента заключается в том, что через электронное декларирование происходит вмешательство в личную и семейную жизнь, а сведения из деклараций позволяют узнавать о состоянии здоровья декларантов и членов их семей.

Напомним, КСУ получил представление о возможности штрафовать президента Владимира Зеленского.

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