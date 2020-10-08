Нардепы отправились в КСУ из-за уголовной ответственности за незаконное обогащение
Конституционный суд Украины рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.
Также на соответствие Основному закону просят проверить отдельные положения законов по е-декларированию, конфискации необоснованных активов, полномочий НАПК по мониторингу образа жизни чиновников.
Рассмотрение происходит в форме устного производства.
Парламентарии просят проверить конституционность обязанности декларировать гражданского мужа или жену, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно; недвижимость и объекты незавершенного строительства, дорогое движимое имущество, наличные и средства, одолженные третьим лицам, полученные кредиты, дорогие расходы и соглашения, а также информацию о работе по совместительству.
Также нардепы сомневаются в конституционности:
- обязанности декларировать имущество третьих лиц, если у декларанта или членов его семьи есть право распоряжения таким имуществом;
- полномочий НАПК проводить мониторинг образа жизни декларантов и права НАПК на доступ к государственным реестрам и банкам данных;
- уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации (ст.366-1) и за незаконное обогащение (ст.368-5);
- положение о взыскании в доход государства активов чиновников, признанных необоснованными в порядке гражданского процесса.
Позиция депутатов парламента заключается в том, что через электронное декларирование происходит вмешательство в личную и семейную жизнь, а сведения из деклараций позволяют узнавать о состоянии здоровья декларантов и членов их семей.