В центре Киева транспортный коллапс - под КГГА митингуют инвесторы "Аркады"
В Киеве под зданием столичной мэрии митингуют инвесторы банка "Аркада". Они перекрыли Крещатик, из-за чего водители вынуждены разворачиваться и ехать назад.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.
Как сообщает издание, люди держат флаги и гудят в дудки, надеясь на появление столичного мэра Виталия Кличко, чтобы решить вопрос со своими недостроенными домами.
Не дождавшись выполнения своего требования, люди начали выходить на проезжую часть, которую полностью заблокировали.
В центре столицы уже наблюдается транспортный коллапс. Полиция ведет диалог с протестующими, чтобы те освободили хотя бы одну полосу для транспорта.
Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.
Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.