В центре Киева транспортный коллапс - под КГГА митингуют инвесторы "Аркады"

Митингующие полностью заблокировали проезжую часть Крещатика

Митингующие полностью заблокировали проезжую часть Крещатика

Фото: PavlovskyNews

В Киеве под зданием столичной мэрии митингуют инвесторы банка "Аркада". Они перекрыли Крещатик, из-за чего водители вынуждены разворачиваться и ехать назад.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Как сообщает издание, люди держат флаги и гудят в дудки, надеясь на появление столичного мэра Виталия Кличко, чтобы решить вопрос со своими недостроенными домами.

Не дождавшись выполнения своего требования, люди начали выходить на проезжую часть, которую полностью заблокировали.

В центре столицы уже наблюдается транспортный коллапс. Полиция ведет диалог с протестующими, чтобы те освободили хотя бы одну полосу для транспорта.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.