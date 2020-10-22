В мэрии Харькова ответили на слухи о тяжелом состоянии Кернеса

Там говорят, что его жизни ничего не угрожает

Там говорят, что его жизни ничего не угрожает

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Харьковский городской глава Геннадий Кернес находится на реабилитации, его жизни и работоспособности ничего не угрожает.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, передает RegioNews со ссылкой на Сity.Кharkov.

По словам Терехова, в недалеком будущем Кернеса ждут в Харькове, а информация относительно плохого состояния его здоровья, которую распространяют в сети — фейк.

Вице-мэр отметил, что Кернес находится на реабилитации, его жизни и работоспособности ничего не угрожает.

"Это говорят наши политические оппоненты. Они видят рейтинги Геннадия Адольфовича, его блока, и их это раздражает. Они не знают, куда бежать, и пошли во все тяжкие, но харьковчане умные люди и дадут правильную оценку", — заявил Терехов.

Напомним, ранее председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что, по его информации, Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.