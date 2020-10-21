"Слуги народа" решили отменить второй тур местных выборов: зарегистрировано постановление

Планируется, что постановление отзовут

Планируется, что постановление отзовут

Фото из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается отменить второй тур местных выборов. Документ был зарегистрирован под №4234.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, сообщает RegioNews.

Автор постановления, народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко в своем Facebook отметила, что возрастает нагрузка на больницы и врачей, а эксперты-эпидемиологи прогнозируют, что ежедневный показатель больных COVID-19 может достигать 10 тысяч украинцев на сутки.

"Поэтому 20 октября мной был зарегистрирован проект постановления №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского председателя", - отметила парламентарий.

Она добавила, что таким образом предлагается не допустить чрезмерную нагрузку на медицинскую систему Украины и обеспечить противодействие распространению коронавируса, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина", - добавила нардеп.

Вместе с тем во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что этот документ будет отозван.

"Здесь никакой сенсации не будет. Татьяна отзовет свое постановление сегодня или завтра", - рассказала в комментарии "РБК-Украина" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

При этом она отметила, что сейчас народные депутаты находятся на Донбассе.

Напомним, в Украине сообщили о подозрении 29 лицам за нарушение законодательства.