Перенос второго тура выборов оставит города без легитимной власти - КИУ

Такая инициатива прямо противоречит Конституции Украины

Такая инициатива прямо противоречит Конституции Украины

Фото: flickr

В результате принятия законопроекта "Слуг народа" об отсрочке второго тура выборов украинские города фактически останутся без легитимной власти, которая окажется в "подвешенном состоянии".

Об этом говорится в заявлении Комитета избирателей Украины, передает RegioNews.

По оценке Комитета избирателей, перенос второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

КИУ настаивает на том, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи возможной отсрочки местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что согласно Конституции, отсрочка второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - говорится в заявлении.

Комитет избирателей призвал председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять безотлагательные меры по обнародованию текста Постановления и обратился к руководству фракции "Слуга народа" с требованием разъяснить позицию политической силы по инициативе авторов законопроекта о переносе второго тура выборов.

Напомним, 20 октября народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.