Местные выборы 2020: В Украине сообщили о подозрении 29 лицам за нарушение законодательства

С начала предвыборной кампании к местным выборам начато 475 уголовных производств

С начала предвыборной кампании к местным выборам начато 475 уголовных производств

Фото: МВД

Следователи сообщили о подозрении 29 лицам в 19 уголовных процессах, касающихся избирательного процесса.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что за совершение преступлений против избирательных прав 5 подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 8 - домашний арест, 10 - личное обязательство.

"Почти все политические партии, к сожалению, которые участвуют в гонках, пренебрегают избирательным законодательством", - сказал председателя Нацполиции.

Отмечается, что с начала предвыборной кампании к местным выборам начато 475 уголовных производств: 234 открыто непосредственно за нарушение избирательных прав граждан, 183 из них касаются подкупа избирателей и препятствование осуществлению избирательных прав граждан.

Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова.