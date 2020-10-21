Местные выборы 2020: В Украине сообщили о подозрении 29 лицам за нарушение законодательства
Следователи сообщили о подозрении 29 лицам в 19 уголовных процессах, касающихся избирательного процесса.
Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что за совершение преступлений против избирательных прав 5 подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 8 - домашний арест, 10 - личное обязательство.
"Почти все политические партии, к сожалению, которые участвуют в гонках, пренебрегают избирательным законодательством", - сказал председателя Нацполиции.
Отмечается, что с начала предвыборной кампании к местным выборам начато 475 уголовных производств: 234 открыто непосредственно за нарушение избирательных прав граждан, 183 из них касаются подкупа избирателей и препятствование осуществлению избирательных прав граждан.
Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова.