Местные выборы: МВД перешло на усиленный режим работы

Для обеспечения правопорядка полиция будет привлекать авиацию

Для обеспечения правопорядка полиция будет привлекать авиацию

Фото: Нацполиция

С 21 октября Министерство внутренних дел перешло на усиленный режим работы в связи с проведением в Украине местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, усиленный режим работы будет продолжаться до 1 ноября.

В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполици", - сказал Сергей Яровой.

Он добавил, что уже сегодня правоохранители приступили к выполнению заданий. Под охрану взяты 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских.

Яровой также заявил, что до 23 октября авиация МВД будет передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов, и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании, планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - сообщил Гончаров.

Напомним, ранее сообщалось, что курсантов Нацгвардии привлекут к охране порядка во время выборов.