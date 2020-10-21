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21 октября 2020, 11:59 4

В Киеве мужчина с ножом набросился на пассажиров автобуса, есть раненые

21 октября 2020, 11:59 4
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Жизни пострадавших ничего не угрожает
Жизни пострадавших ничего не угрожает
Фото: Нацполиция
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Сотрудники полиции охраны Киева задержали харьковчанина, который ножом ранил двух пассажиров автобуса.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киеве.

В полицию позвонил водитель автобуса "Харьков-Киев". Он заявил, что один из пассажиров ранил ножом попутчиков.

"Он приставал к другим лицам, а мужчина, который сидел рядом с ним, хотел его успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время толкотни фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то ранил палец на руке еще и женщине", — рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов.

Наряд полиции охраны задержал нападавшего неподалеку от места совершения преступления. Патрульные провели тест на состояние опьянения, и драгер показал 1,8 промилле.

Также изъяли нож со следами, похожими на кровь — в полиции считают, что подозреваемый его выбросил.

Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее в поле зрения правоохранителей 35-летний правонарушитель не попадал. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Львовщине мужчина с ножом напал на пограничника

Киев автобус полиция Харьков ранение
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