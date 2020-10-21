Місцеві вибори: МВС перейшло на посилений режим роботи

Для забезпечення правопорядку поліція буде залучати авіацію

Для забезпечення правопорядку поліція буде залучати авіацію

Фото: Нацполіція

З 21 жовтня Міністерство внутрішніх справ перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням в Україні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, посилений режим роботи буде тривати до 1 листопада.

В повному обсязі розгортається система управління: центральних та регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та ДПСУ. Необхідно налагодити обмін інформацією на рівні головних управлінь Нацполіції, центрального офісу Нацполіцї”, - сказав Сергій Яровий.

Він додав, що вже сьогодні правоохоронці приступили до виконання завдань. Під охорону взято 1340 територіальних виборчих комісій із залученням 2729 поліцейських.

Яровий також заявив, що до 23 жовтня авіація МВС буде передислокована до місць базування та переведена у режим чергування.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, в регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів.

Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів, і безпосереднього реагування у рамках виборчої кампанії, планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг”, - повідомив Гончаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курсантів Нацгвардії залучать до охорони порядку під час виборів.