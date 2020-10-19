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19 октября 2020, 13:22

Закон о добровольном объединении территориальных общин оспаривают в КСУ

19 октября 2020, 13:22
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В суд поступило представление 51 нардепа о конституционности ряда положений закона
В суд поступило представление 51 нардепа о конституционности ряда положений закона
Фото: из открытых источников
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В понедельник, 19 октября, в Конституционный Суд Украины поступило представление 51 народного депутата относительно соответствия Конституции положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин".

Об этом говорится на сайте суда, передает RegioNews.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины, а "его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных громад на добровольное объединение".

Представление подала группа из 51 нардепа - в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, что закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" был одобрен Верховной Радой в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях в ОТГ.

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