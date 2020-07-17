Реформа, которая длилась шесть лет, вышла на финишную прямую – Андрей Клочко

Верховная Рада приняла правительственное Постановление № 3650 о ликвидации и образовании районов

Верховная Рада приняла правительственное Постановление № 3650 о ликвидации и образовании районов

Сообщает RegioNews

Таким образом, с учетом последних изменений, принятых во время заседания Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 15 июля, вместо 490 районов будет создано 136 новых.

Комментируя решение парламента, Председатель Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил:

Реформа, которая длилась шесть лет, вышла на финишную прямую. Я искренне благодарен народным депутатам, которые поддержали этот важный документ. Мы много работали над тем, чтобы страна наконец-то перестала жить в разбалансированной системе власти".

По его словам, с принятием этого документа уже 25 октября Украина сможет провести первые местные выборы на новой административно-территориальной основе.

Это огромное достижение и ответственность одновременно. Но я уверен, что мы все сделали правильно. Во время работы над документом мы прислушивались и к народным депутатам, и к экспертам, и, конечно, к общинам", – отметил Андрей Клочко.

Он также отметил, что нужно наконец отбросить ссоры и обвинения, а сосредоточиться на воплощении в жизнь соответствующих изменений.

Напомним, что Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине