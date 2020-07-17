Реформа, которая длилась шесть лет, вышла на финишную прямую – Андрей Клочко
За соответствующий проект Постановления проголосовали 238 народных депутатов.
Сообщает RegioNews
Таким образом, с учетом последних изменений, принятых во время заседания Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 15 июля, вместо 490 районов будет создано 136 новых.
Комментируя решение парламента, Председатель Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил:
Реформа, которая длилась шесть лет, вышла на финишную прямую. Я искренне благодарен народным депутатам, которые поддержали этот важный документ. Мы много работали над тем, чтобы страна наконец-то перестала жить в разбалансированной системе власти".
По его словам, с принятием этого документа уже 25 октября Украина сможет провести первые местные выборы на новой административно-территориальной основе.
Это огромное достижение и ответственность одновременно. Но я уверен, что мы все сделали правильно. Во время работы над документом мы прислушивались и к народным депутатам, и к экспертам, и, конечно, к общинам", – отметил Андрей Клочко.
Он также отметил, что нужно наконец отбросить ссоры и обвинения, а сосредоточиться на воплощении в жизнь соответствующих изменений.
Напомним, что Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине