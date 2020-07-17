18:08  17 июля
Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов
16:47  17 июля
Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
17 июля 2020, 14:30 9

Реформа, которая длилась шесть лет, вышла на финишную прямую – Андрей Клочко

17 июля 2020, 14:30 9
Читайте також українською мовою
Верховная Рада приняла правительственное Постановление № 3650 о ликвидации и образовании районов
Верховная Рада приняла правительственное Постановление № 3650 о ликвидации и образовании районов
Читайте також
українською мовою

За соответствующий проект Постановления проголосовали 238 народных депутатов.

Сообщает RegioNews

Таким образом, с учетом последних изменений, принятых во время заседания Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 15 июля, вместо 490 районов будет создано 136 новых.

Комментируя решение парламента, Председатель Комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил:

Реформа, которая длилась шесть лет, вышла на финишную прямую. Я искренне благодарен народным депутатам, которые поддержали этот важный документ. Мы много работали над тем, чтобы страна наконец-то перестала жить в разбалансированной системе власти".

По его словам, с принятием этого документа уже 25 октября Украина сможет провести первые местные выборы на новой административно-территориальной основе.

Это огромное достижение и ответственность одновременно. Но я уверен, что мы все сделали правильно. Во время работы над документом мы прислушивались и к народным депутатам, и к экспертам, и, конечно, к общинам", – отметил Андрей Клочко.

Он также отметил, что нужно наконец отбросить ссоры и обвинения, а сосредоточиться на воплощении в жизнь соответствующих изменений.

Напомним, что Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине

выборы реформа ВР децентрализация Клочко Андрей
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Фельдман заявил об участии в выборах мэра Харькова от ОПЗЖ
17 июля 2020, 13:41
Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине
17 июля 2020, 13:39
СБУ проверит всех кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах
17 июля 2020, 10:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »