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19 октября 2020, 17:41 1

КСУ 20 октября продолжит рассмотрение дела об ответственности за незаконное обогащение

19 октября 2020, 17:41 1
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Дело будет рассматриваться по конституционному представлению 47 народных депутатов
Дело будет рассматриваться по конституционному представлению 47 народных депутатов
Рixabay
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Большая палата Конституционного Суда Украины 20 октября продолжит рассмотрение дела относительно конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов “антикоррупционной платформы”.

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что заседание состоится в 10:00. Тогда же Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины, в частности:

  • "О предотвращении коррупции";
  • "О прокуратуре";
  • "О Национальном антикоррупционном бюро Украины";
  • "О Государственном бюро расследований";
  • "О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";
  • Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины”.

Напомним, что 8 октября Конституционный Суд объявил перерыв в пленарном заседании в деле по рассмотрению конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов "антикоррупционной платформы”, из-за заявления об отводе председателя КСУ Александра Тупицкого.

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