КСУ 20 октября продолжит рассмотрение дела об ответственности за незаконное обогащение

Дело будет рассматриваться по конституционному представлению 47 народных депутатов

Дело будет рассматриваться по конституционному представлению 47 народных депутатов

Рixabay

Большая палата Конституционного Суда Украины 20 октября продолжит рассмотрение дела относительно конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов “антикоррупционной платформы”.

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что заседание состоится в 10:00. Тогда же Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины, в частности:

"О предотвращении коррупции";

"О прокуратуре";

"О Национальном антикоррупционном бюро Украины";

"О Государственном бюро расследований";

"О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";

Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины”.

Напомним, что 8 октября Конституционный Суд объявил перерыв в пленарном заседании в деле по рассмотрению конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов "антикоррупционной платформы”, из-за заявления об отводе председателя КСУ Александра Тупицкого.