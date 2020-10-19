КСУ 20 октября продолжит рассмотрение дела об ответственности за незаконное обогащение
Большая палата Конституционного Суда Украины 20 октября продолжит рассмотрение дела относительно конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов “антикоррупционной платформы”.
Об этом сообщается на сайте КСУ, передает RegioNews.
Отмечается, что заседание состоится в 10:00. Тогда же Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины, в частности:
- "О предотвращении коррупции";
- "О прокуратуре";
- "О Национальном антикоррупционном бюро Украины";
- "О Государственном бюро расследований";
- "О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";
- Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины”.
Напомним, что 8 октября Конституционный Суд объявил перерыв в пленарном заседании в деле по рассмотрению конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов "антикоррупционной платформы”, из-за заявления об отводе председателя КСУ Александра Тупицкого.