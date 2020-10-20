В Комитете избирателей назвали наиболее проблемные регионы на выборах

В Украине фиксируют рост фактов насилия и использования черного пиара

В Украине фиксируют рост фактов насилия и использования черного пиара

Фото: flickr

По данным анализа Комитета избирателей Украины, наиболее проблемными регионами на местных выборах стали Закарпатье и Одесская область.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Алексей Кошель, передает RegioNews.

По его словам, при анализе учитывали такие критерии, как факты подкупа, факты насилия и "избирательный туризм".

На Закарпатье часто фиксируют сетки по подкупу избирателей и факты насилия, например, в Вышковской ОТГ, в результате избиения умер кандидат в депутаты от ОПЗЖ. В Одесской области зафиксированы рекордные случаи избирательного туризма и механизмы подкупа избирателей", - заявил Кошель.

По его словам, чтобы избежать массовых нарушений, Одесская область и Закарпатье требуют усиленного внимания от журналистов, наблюдателей и правоохранительных органов.

Ключевой проблемой избирательного периода является подкуп избирателей. Это нарушение фиксируют в трети областей Украины. Самая распространенная форма - раздача избирателям любых продуктов, в частности масок и дезинфекторов", - добавил Кошель.

Он отметил, что брендированные маски с логотипом кандидата раздавали на Львовщине в Давыдовской ОТГ, а также в Киеве.

Напомним, в ЦИК рассказали, где можно найти списки кандидатов на местных выборах.