Степанов сделал заявление о вероятности своей отставки

Он не собирается уходить с поста в Министерстве здравоохранения

Он не собирается уходить с поста в Министерстве здравоохранения

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не планирует подавать в отставку с поста главы Минздрава.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте 20 октября, отвечая на вопрос народного депутата от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной о вероятности его отставки, информирует RegioNews.

В частности, Стефанишина отметила, что в Украине ежедневно официально фиксируют 6 тысяч инфицированных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 тысяч заражений COVID, и 6 тысяч украинцев уже умерли.

"Сколько еще надо, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" — спросила депутат.

Степанов ей ответил: "Относительно вашего вопроса, я же вам уже отвечал: не все мечты сбываются".

Напомним, что еще в июле в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении с должности министра охраны здоровья Максима Степанова. Инициатором этого была также фракция "Голос".

Тогда же глава Минздрава заявил, что инициировали его отставку депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".