Степанов сделал заявление о вероятности своей отставки
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не планирует подавать в отставку с поста главы Минздрава.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте 20 октября, отвечая на вопрос народного депутата от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной о вероятности его отставки, информирует RegioNews.
В частности, Стефанишина отметила, что в Украине ежедневно официально фиксируют 6 тысяч инфицированных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 тысяч заражений COVID, и 6 тысяч украинцев уже умерли.
"Сколько еще надо, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" — спросила депутат.
Степанов ей ответил: "Относительно вашего вопроса, я же вам уже отвечал: не все мечты сбываются".
Напомним, что еще в июле в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении с должности министра охраны здоровья Максима Степанова. Инициатором этого была также фракция "Голос".
Тогда же глава Минздрава заявил, что инициировали его отставку депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".