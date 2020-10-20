18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 15:34 3

Степанов сделал заявление о вероятности своей отставки

20 октября 2020, 15:34 3
Читайте також українською мовою
Он не собирается уходить с поста в Министерстве здравоохранения
Он не собирается уходить с поста в Министерстве здравоохранения
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не планирует подавать в отставку с поста главы Минздрава.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте 20 октября, отвечая на вопрос народного депутата от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной о вероятности его отставки, информирует RegioNews.

В частности, Стефанишина отметила, что в Украине ежедневно официально фиксируют 6 тысяч инфицированных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 тысяч заражений COVID, и 6 тысяч украинцев уже умерли.

"Сколько еще надо, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" — спросила депутат.

Степанов ей ответил: "Относительно вашего вопроса, я же вам уже отвечал: не все мечты сбываются".

Напомним, что еще в июле в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении с должности министра охраны здоровья Максима Степанова. Инициатором этого была также фракция "Голос".

Тогда же глава Минздрава заявил, что инициировали его отставку депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".

министр отставка Верховная Рада Минздрав Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »