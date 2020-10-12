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12 октября 2020, 13:50 202

Война бордов в Борщаговской ОТГ: Кодебский намекает, что Кудрик сам себе залил краской борды (ФОТО)

12 октября 2020, 13:50 202
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Он призвал оппонентов не применять черные технологии
Он призвал оппонентов не применять черные технологии
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Глава Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский призвал своих оппонентов не портить собственные билборды, чтобы прикрыться от обвинений в нечестной борьбе

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Борщаговская община - это невероятные, порядочные, воспитанные люди, которые заслуживают честных и прозрачных выборов. Призываю всех оппонентов перестать поливать грязью друг друга, тратить ресурс на ботов, обвинения, заказные статьи и другую низменную подлость. Зачем вы применяете эти черные технологии и держите избирателей за дураков? Наши борды срываете, затем, чтобы отбелиться - закрашиваете свои", - написал Алексей Кодебский.

Напомним, что ранее Кодебский обвинял главу Софиевской Борщаговки Олеся Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды. В СМИ появилось видео как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, требует снять билборды с политической рекламой Кодебского. "Я сказал, Кодебского снимаем, дозвола закончились", - заявляет на видео Головко.

После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке.

Напомним, в результате реформы децентрализации села Софиевская и Петропавловская Борщаговка объединяются в одну Борщаговскую ОТГ. В настоящее время идет избирательная компания на выборах головы Борщаговской ОТГ, в которых в качестве кандидатов помимо других зарегистрировались действующий глава Петропавловской Борщаговки Кодебский и его коллега из Софиевской Борщаговки Кудрик.

выборы Петропавловская Борщаговка Алексей Кодебский борды
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