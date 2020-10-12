Война бордов в Борщаговской ОТГ: Кодебский намекает, что Кудрик сам себе залил краской борды (ФОТО)

Он призвал оппонентов не применять черные технологии

Он призвал оппонентов не применять черные технологии

Глава Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский призвал своих оппонентов не портить собственные билборды, чтобы прикрыться от обвинений в нечестной борьбе

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Борщаговская община - это невероятные, порядочные, воспитанные люди, которые заслуживают честных и прозрачных выборов. Призываю всех оппонентов перестать поливать грязью друг друга, тратить ресурс на ботов, обвинения, заказные статьи и другую низменную подлость. Зачем вы применяете эти черные технологии и держите избирателей за дураков? Наши борды срываете, затем, чтобы отбелиться - закрашиваете свои", - написал Алексей Кодебский.

Напомним, что ранее Кодебский обвинял главу Софиевской Борщаговки Олеся Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды . В СМИ появилось видео как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, требует снять билборды с политической рекламой Кодебского. "Я сказал, Кодебского снимаем, дозвола закончились", - заявляет на видео Головко.

После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке.

Напомним, в результате реформы децентрализации села Софиевская и Петропавловская Борщаговка объединяются в одну Борщаговскую ОТГ. В настоящее время идет избирательная компания на выборах головы Борщаговской ОТГ, в которых в качестве кандидатов помимо других зарегистрировались действующий глава Петропавловской Борщаговки Кодебский и его коллега из Софиевской Борщаговки Кудрик.