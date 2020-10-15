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15 октября 2020, 12:46 64

В соцсетях высмеяли кандидата в главы Борщаговской ОТГ Кудрика

15 октября 2020, 12:46 64
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Фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook
Фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook
Фото: из открытых источников
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В социальных сетях появились фотожабы с изображением главы Софиевско-Борщаговского сельского совета, кандидата в руководители Борщаговской объединенной территориальной общины Олеся Кудрика.

Яркие, шуточные картинки, на которых высмеивают Кудрика, появились в группах в Facebook Софиевской и Петропавловской Борщаговок, передает RegioNews.

Кроме того, также появились фотожабы в комментариях на личной и официальной страницах Олеся Кудрика.

Напомним, что ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ Алексей Кодебский обвинял Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды. В СМИ даже появилось видео, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, потребовал снять билборды с политической рекламой Кодебского.

После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке. Кодебский назвал это грязным пиаром и призвал оппонентов не применять черные технологии, чтобы прикрываться от обвинений.

выборы ОТГ реклама Кандидат билборды
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