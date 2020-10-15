В соцсетях высмеяли кандидата в главы Борщаговской ОТГ Кудрика

Фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook

Фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook

Фото: из открытых источников

В социальных сетях появились фотожабы с изображением главы Софиевско-Борщаговского сельского совета, кандидата в руководители Борщаговской объединенной территориальной общины Олеся Кудрика.

Яркие, шуточные картинки, на которых высмеивают Кудрика, появились в группах в Facebook Софиевской и Петропавловской Борщаговок, передает RegioNews.

Кроме того, также появились фотожабы в комментариях на личной и официальной страницах Олеся Кудрика.

Напомним, что ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ Алексей Кодебский обвинял Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды . В СМИ даже появилось видео, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, потребовал снять билборды с политической рекламой Кодебского.