В соцсетях высмеяли кандидата в главы Борщаговской ОТГ Кудрика
В социальных сетях появились фотожабы с изображением главы Софиевско-Борщаговского сельского совета, кандидата в руководители Борщаговской объединенной территориальной общины Олеся Кудрика.
Яркие, шуточные картинки, на которых высмеивают Кудрика, появились в группах в Facebook Софиевской и Петропавловской Борщаговок, передает RegioNews.
Кроме того, также появились фотожабы в комментариях на личной и официальной страницах Олеся Кудрика.
Напомним, что ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ Алексей Кодебский обвинял Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды. В СМИ даже появилось видео, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, потребовал снять билборды с политической рекламой Кодебского.
После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке. Кодебский назвал это грязным пиаром и призвал оппонентов не применять черные технологии, чтобы прикрываться от обвинений.