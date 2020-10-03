Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик уничтожает политическую рекламу своего конкурента Кодебского (ВИДЕО)

Уже снято четыре билборда с политической рекламой Кодебского

Уже снято четыре билборда с политической рекламой Кодебского

Фото: из открытых источников

Голова села Софиевская Борщаговка Олесь Кудрик мешает размещать на территории села политическую рекламу своего конкурента на выборах головы Борщаговской ОТГ, головы соседнего села Петропавловская Борщаговка Алексея Кодебского.

Об этом свидетельствует видеозапись, имеющаяся в распоряжении RegioNews.

На видео видно, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, требует снять билборды с политической рекламой Кодебского.

Я сказал, Кодебского снимаем, дозвола закончились", - заявляет на видео Головко.

По имеющейся информации, люди Кудрика, используя угрозы и административное давление, сняли четыре билборда с политической рекламой Кодебского.

Напомним, в результате реформы децентрализации села Софиевская и Петропавловская Борщаговка объединяются в одну Борщаговскую ОТГ. В настоящее время идет избирательная компания на выборах головы Борщаговской ОТГ, в которых в качестве кандидатов помимо других зарегистрировались действующий глава Петропавловской Борщаговки Кодебский и его коллега из Софиевской Борщаговки Кудрик.