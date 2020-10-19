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19 октября 2020, 10:56 32

Олесь Кудрик под выборы открыл стадион-недострой за $ 3 млн, который может убить детей, - СМИ

19 октября 2020, 10:56 32
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Разрешение на ввод в эксплуатацию до сих пор не получено
Разрешение на ввод в эксплуатацию до сих пор не получено
Фото: из открытых источников
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Ровно за неделю до выборов сельский голова Софиевской Борщаговки и кандидат в на должность главы Борщаговской ОТГ Олесь Кудрик торжественно открыл "Спортивно-культурный центр "Софиевский". Однако документы свидетельствуют, что сооружение аварийное и его эксплуатация несет смертельные риски для жизни детей.

Об этом говорится в статье сайта "Моя Киевщина" "Три миллиона долларов на смертельный пиар Кудрика: почему новый стадион в Софиевской Борщаговке будет стоять недостроем", передает RegioNews.

Отмечается, что на торжественное открытие стадиона собралось много людей. По словам Кудрика, этот объект должен удовлетворить и спортивные, и культурные запросы борщаговцев.

Оказалось, что помпезно открытое сооружение имеет очень серьезные проблемы. В том числе и в плане законности. Это здание, несмотря на то, что строительные работы были завершены еще в конце 2019 года, до сих пор не получило разрешение на ввод в эксплуатацию Государственной архитектурно-строительной инспекцией ", - говорится в статье.

В публикации отмечается, что отсутствие разрешения от ДАБИ означает, что любое использование этого здания запрещено. Кроме, собственно, завершения строительных работ. "То есть, по закону, Кудрик привел детей и их родителей не на стадион, а на стройку, где, по правилам техники безопасности, все должны быть в касках. Но господин Кудрик, конечно, касок никому на входе не выдавал, чтобы не портить "праздник". Он даже не позаботился о наличии защитных масок от ковида", - пишет автор статьи.

В публикации напоминают, что строительство СКК "Софиевский" было начато в 2018 году, после того, как в мае того же года возглавляемый Кудриком Софиевско-Борщаговский сельсовет провел тендер и заключил соглашение с компанией-подрядчиком "Строительно-проектная фирма Украина". Общая стоимость работ на стадии заключения сделки составляла почти 92 млн грн, что весьма немало для такого объекта.

"Что же касается компании-подрядчика, то и здесь все выглядит довольно подозрительно. Дело в том, что компания БПФ Украины зарегистрирована в Софиевской Борщаговке по улице васильковый 42/2 на территории ЖК "Васильковый", к застройщику которого, как пишут некоторые СМИ, имеет отношение и персонально Кудрик. То есть можно предположить, что Кудрик от имени сельсовета подписал соглашение на строительство со "своим подрядчиком", чтобы от строительства стадиона иметь не только политическую выгоду", - пишет издание.

По информации источников издания, здание не введено в эксплуатацию из-за существенных нарушений при строительстве кровли, которые могут привести к обрушению кровли, что крайне опасно для людей, которые будут внутри. Похожая авария раньше случилась в Вишневом.

"Речь идет об обрушении крыши в декабре 2018 спорткомплекса Favorite Fit на территории школы №4 города Вишневое. Тогда свежепостроенное сооружение развалилось на глазах после первого же снегопада. Под крышей, которая обвалилась, находилось 30 детей. И никто из них не пострадал исключительно благодаря счастливой случайности и молниеносной реакции педагога, который был с детьми. Кудрик не может не знать об этом событии, как не может и не осознавать тех ужасных последствий, к которым может привести открытие для детей не сданного в эксплуатацию стадиона, построенного наскоро с нарушениями строительных норм", - отмечается в статье.

Автор публикации отмечает, что Кудрик так боится проиграть на выборах прибегает к совершенно непродуманному пиару, который ему в итоге только вредит.

Напомним, ранее стало известно, что голова сельсовета Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик еще летом закупил два детских сада в местных застройщиков, однако передаются на баланс сельсовета они только сейчас. Кудрик рассчитывает получить от этого события максимальный пиарный эффект перед выборами главы Борщаговской ОТГ.

выборы строительство ОТГ спорт дети Олесь Кудрик
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