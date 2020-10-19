Олесь Кудрик под выборы открыл стадион-недострой за $ 3 млн, который может убить детей, - СМИ

Разрешение на ввод в эксплуатацию до сих пор не получено

Разрешение на ввод в эксплуатацию до сих пор не получено

Фото: из открытых источников

Ровно за неделю до выборов сельский голова Софиевской Борщаговки и кандидат в на должность главы Борщаговской ОТГ Олесь Кудрик торжественно открыл "Спортивно-культурный центр "Софиевский". Однако документы свидетельствуют, что сооружение аварийное и его эксплуатация несет смертельные риски для жизни детей.

Об этом говорится в статье сайта "Моя Киевщина" "Три миллиона долларов на смертельный пиар Кудрика: почему новый стадион в Софиевской Борщаговке будет стоять недостроем" , передает RegioNews.

Отмечается, что на торжественное открытие стадиона собралось много людей. По словам Кудрика, этот объект должен удовлетворить и спортивные, и культурные запросы борщаговцев.

Оказалось, что помпезно открытое сооружение имеет очень серьезные проблемы. В том числе и в плане законности. Это здание, несмотря на то, что строительные работы были завершены еще в конце 2019 года, до сих пор не получило разрешение на ввод в эксплуатацию Государственной архитектурно-строительной инспекцией ", - говорится в статье.

В публикации отмечается, что отсутствие разрешения от ДАБИ означает, что любое использование этого здания запрещено. Кроме, собственно, завершения строительных работ. "То есть, по закону, Кудрик привел детей и их родителей не на стадион, а на стройку, где, по правилам техники безопасности, все должны быть в касках. Но господин Кудрик, конечно, касок никому на входе не выдавал, чтобы не портить "праздник". Он даже не позаботился о наличии защитных масок от ковида", - пишет автор статьи.

В публикации напоминают, что строительство СКК "Софиевский" было начато в 2018 году, после того, как в мае того же года возглавляемый Кудриком Софиевско-Борщаговский сельсовет провел тендер и заключил соглашение с компанией-подрядчиком "Строительно-проектная фирма Украина". Общая стоимость работ на стадии заключения сделки составляла почти 92 млн грн, что весьма немало для такого объекта.

"Что же касается компании-подрядчика, то и здесь все выглядит довольно подозрительно. Дело в том, что компания БПФ Украины зарегистрирована в Софиевской Борщаговке по улице васильковый 42/2 на территории ЖК "Васильковый", к застройщику которого, как пишут некоторые СМИ, имеет отношение и персонально Кудрик. То есть можно предположить, что Кудрик от имени сельсовета подписал соглашение на строительство со "своим подрядчиком", чтобы от строительства стадиона иметь не только политическую выгоду", - пишет издание.

По информации источников издания, здание не введено в эксплуатацию из-за существенных нарушений при строительстве кровли, которые могут привести к обрушению кровли, что крайне опасно для людей, которые будут внутри. Похожая авария раньше случилась в Вишневом.

"Речь идет об обрушении крыши в декабре 2018 спорткомплекса Favorite Fit на территории школы №4 города Вишневое. Тогда свежепостроенное сооружение развалилось на глазах после первого же снегопада. Под крышей, которая обвалилась, находилось 30 детей. И никто из них не пострадал исключительно благодаря счастливой случайности и молниеносной реакции педагога, который был с детьми. Кудрик не может не знать об этом событии, как не может и не осознавать тех ужасных последствий, к которым может привести открытие для детей не сданного в эксплуатацию стадиона, построенного наскоро с нарушениями строительных норм", - отмечается в статье.

Автор публикации отмечает, что Кудрик так боится проиграть на выборах прибегает к совершенно непродуманному пиару, который ему в итоге только вредит.