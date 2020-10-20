"Никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход всех государственных услуг в онлайн

Также возможность голосовать онлайн должена появиться уже на следующих президентских выборах

Также возможность голосовать онлайн должена появиться уже на следующих президентских выборах

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Президент Владимир Зеленский заявил, что 2021 год станет началом вхождения страны в режим пейперлес (paperless - сервис обмена документами в электронной форме), который будет касаться всех государственных органов.

Об этом он заявил в ходе своего послания к Верховной Раде, передает RegioNews.

Никаких бумаг. Это касается всех государственных органов, и что самое важное - ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выдержек или других бесконечных бумажек, необходимых для получения государственных услуг. Наша цель на ближайшие годы - сто процентов государственных услуг онлайн", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию - голосовать в Интернете.

По его словам, "цифровая страна - это не только удобно, но это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением".

Президент подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

Зеленский отметил, что в прошлом месяце подписал Указ о создании благоприятных условий для развития IT-индустрии. По его словам, Украина продолжает работать над созданием виртуальной экономической зоны "ДіяCity" со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом для IT-компаний.

Напомним, Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.