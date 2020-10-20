Зеленский приказал Кабмину представить стратегию экономического развития государства до 2030 года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.
Об этом он заявил в ходе своего послания к Верховной Рады, передает RegioNews.
"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него более сильными. Мы пытались понять, что не так было сделано в управлении экономикой за много лет и как это исправить", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат. Кроме того, президент отметил, что правительство должно в ближайшие недели представить план экономического развития государства.
"Я поручаю правительству учесть важные направления. И самое главное – Украине нужна полноценная стратегия развития. Не на 2, 3, 5 лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года", – сказал он.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в парламент, где выступил с обращением к Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.