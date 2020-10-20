Зеленский приказал Кабмину представить стратегию экономического развития государства до 2030 года

Правительство уже провело полноценный аудит государства

Правительство уже провело полноценный аудит государства

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.

Об этом он заявил в ходе своего послания к Верховной Рады, передает RegioNews.

"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него более сильными. Мы пытались понять, что не так было сделано в управлении экономикой за много лет и как это исправить", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат. Кроме того, президент отметил, что правительство должно в ближайшие недели представить план экономического развития государства.

"Я поручаю правительству учесть важные направления. И самое главное – Украине нужна полноценная стратегия развития. Не на 2, 3, 5 лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года", – сказал он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в парламент, где выступил с обращением к Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.