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20 октября 2020, 11:48 3

Зеленский приказал Кабмину представить стратегию экономического развития государства до 2030 года

20 октября 2020, 11:48 3
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Правительство уже провело полноценный аудит государства
Правительство уже провело полноценный аудит государства
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.

Об этом он заявил в ходе своего послания к Верховной Рады, передает RegioNews.

"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него более сильными. Мы пытались понять, что не так было сделано в управлении экономикой за много лет и как это исправить", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат. Кроме того, президент отметил, что правительство должно в ближайшие недели представить план экономического развития государства.

"Я поручаю правительству учесть важные направления. И самое главное – Украине нужна полноценная стратегия развития. Не на 2, 3, 5 лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года", – сказал он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в парламент, где выступил с обращением к Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.

Кабмин аудит Верховная Рада президент правительство
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