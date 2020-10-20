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20 октября 2020, 10:42 3

Зеленский обращается с посланием к Верховной Раде (ОНЛАЙН)

20 октября 2020, 10:42 3
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Это традиционное ежегодное выступление президента
Это традиционное ежегодное выступление президента
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.

Об этом передает RegioNews.

В начале выступления президент заявил, что намерен рассказать, чего ему удалось достичь за год на посту, а также о том, что еще нужно сделать.

Ранее СМИ писали, что президент с трибуны парламента призовет граждан соблюдать требования защиты от коронавирусной инфекции, в частности тех, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят защитные маски, или делают это для галочки.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

президент
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