Зеленский обращается с посланием к Верховной Раде (ОНЛАЙН)
Это традиционное ежегодное выступление президента
Это традиционное ежегодное выступление президента
Президент Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.
Об этом передает RegioNews.
В начале выступления президент заявил, что намерен рассказать, чего ему удалось достичь за год на посту, а также о том, что еще нужно сделать.
Ранее СМИ писали, что президент с трибуны парламента призовет граждан соблюдать требования защиты от коронавирусной инфекции, в частности тех, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят защитные маски, или делают это для галочки.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
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