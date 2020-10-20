Зеленский обращается с посланием к Верховной Раде (ОНЛАЙН)

Это традиционное ежегодное выступление президента

Это традиционное ежегодное выступление президента

Офис президента

Об этом передает RegioNews.

В начале выступления президент заявил, что намерен рассказать, чего ему удалось достичь за год на посту, а также о том, что еще нужно сделать.

Ранее СМИ писали, что президент с трибуны парламента призовет граждан соблюдать требования защиты от коронавирусной инфекции, в частности тех, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят защитные маски, или делают это для галочки.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.