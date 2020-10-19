"Слугу народа" Марину Никитину оштрафовали за назначение супруга своим помощником

Сумма штрафа составила 3400 гривен

Сумма штрафа составила 3400 гривен

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Печерский районный суд Киева признал народного депутата от партии "Слуга народа" Марину Никитину, которая устроила своего супруга собственным помощником, виновной и назначил ей штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом пишет Главком со ссылкой на постановление суда, информирует RegioNews.

Сообщается, что в сентябре 2019 года Марина Никитина допустила реальный конфликт интересов после того, как подписала прошение на имя первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Украины по вопросу зачисления ее мужа, Александра Никитина, на должность помощника-консультанта.

Отмечается, что Никитин должен был исполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года, а его месячная зарплата должна была составлять 24 тысячи гривен.

В ходе судебного заседания Никита своей вины не признала и отметила, что не рассчитывала на зарплату мужа, поэтому , по ее словам, приватный интерес в данном случае отсутствует.

По мнению судьи, подача в Аппарат Верховной Рады прошения, наоборот, заключалось в заинтересованности обеспечить своего мужа работой и заработком, а также улучшить материальное положение семьи.

Назначив штраф 3400 грн, суд отметил, что такое наказание будет достаточным с целью воспитания нардепа, а также предупреждения совершения новых правонарушений", — говорится в сообщении.

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