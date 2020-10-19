С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом пишет RegioNewsз ссылкой на штаб ООС.

Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружено пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Напомним, 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.