С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом пишет RegioNewsз ссылкой на штаб ООС.
Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.
Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружено пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 19 октября 2020 г.
Напомним, 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.