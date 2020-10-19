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С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
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19 октября 2020, 17:59 3

С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

19 октября 2020, 17:59 3
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом пишет RegioNewsз ссылкой на штаб ООС.

Так, утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружено пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 19 октября 2020 г.

Напомним, 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел Авдеевка военные штаб Луганская область
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