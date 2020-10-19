"Блок Кернеса – Успешный Харьков" лидирует на выборах в харьковский облсовет – РЕЙТИНГ
«Блок Кернеса – Успешный Харьков» является лидером электоральных симпатий в Харьковской области накануне местных выборов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 2-9 октября среди жителей Харьковской области, пишет RegioNews.
Так, в рейтинге политических сил в харьковский областной совет лидирует партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с рейтингом 45,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
Далее – партия "Блок Светличной Разом!", которую готовы поддержать 19,6%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - с показателем 13,7%, "Слуга народа" – 7,4%, "Европейская солидарность" – 4,2%, партия Шария – 3,7%. Рейтинг остальных партий – менее 2%. Не определились – около 11%.
Напомним, при ухудшении ситуации с COVID-19 в местных выборах готовы принять участие 46% граждан - Рейтинг.