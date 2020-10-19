"Блок Кернеса – Успешный Харьков" лидирует на выборах в харьковский облсовет – РЕЙТИНГ

За партию действующего мэра Харькова готова отдать голоса почти половина избирателей области

За партию действующего мэра Харькова готова отдать голоса почти половина избирателей области

Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 2-9 октября среди жителей Харьковской области, пишет RegioNews.



Так, в рейтинге политических сил в харьковский областной совет лидирует партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с рейтингом 45,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Далее – партия "Блок Светличной Разом!", которую готовы поддержать 19,6%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - с показателем 13,7%, "Слуга народа" – 7,4%, "Европейская солидарность" – 4,2%, партия Шария – 3,7%. Рейтинг остальных партий – менее 2%. Не определились – около 11%.

Напомним, при ухудшении ситуации с COVID-19 в местных выборах готовы принять участие 46% граждан - Рейтинг.