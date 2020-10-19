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19 октября 2020, 14:33 8

Стали известны подробности поездки "слуг народа" на Донбасс

19 октября 2020, 14:33 8
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Она запланирована на 21-23 октября
Она запланирована на 21-23 октября
Фото: Pavlovsky News
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Депутаты от фракции "Слуга народа" отправятся на Донбасс утром в среду, 21 октября на скоростном поезде "Интерсити".

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передает RegioNews.

В нашем распоряжении оказался билет на поезд, согласно которому депутаты отправятся на восток в среду рано утром на скоростном поезде "Интерсити" и вернутся на нем же в четверг поздно вечером", - говорится в сообщении.

Также известно, что народные депутаты доедут до конечной станции в городе Константиновка, откуда им организуют трансфер на линию разграничения.

Напомним, 21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс, заседание Верховной Рады, намеченное на 20 октября, отменили.

Донбасс поезд Слуга народа парламент Местные выборы депутаты
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