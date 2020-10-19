Стали известны подробности поездки "слуг народа" на Донбасс

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передает RegioNews.

В нашем распоряжении оказался билет на поезд, согласно которому депутаты отправятся на восток в среду рано утром на скоростном поезде "Интерсити" и вернутся на нем же в четверг поздно вечером", - говорится в сообщении.