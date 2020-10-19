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19 октября 2020, 08:44 18

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов сообщил о создании семьи

19 октября 2020, 08:44 18
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На торжество он планирует позвать друзей и знакомых после того, как карантин будет снят
На торжество он планирует позвать друзей и знакомых после того, как карантин будет снят
Фото: t.me/Trofimov_pro
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Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что накануне поженился и отметил создание семьи в тесном семейном кругу.

Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе", - сообщил Трофимов.

Как он отметил, после венчания создание семьи отпраздновали в тесном семейном кругу. Всех друзей и знакомых планируют позвать на торжество, когда коронавирус отступит и карантин будет снят.

Что касается вчерашней "волны" в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет...", - добавил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов объяснил, почему верит в успех правительства Шмыгаля.

Офис президента праздник Сергей Трофимов церковь свадьба
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