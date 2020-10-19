Стало известно, пойдут ли в Украине дети в школу с ноября

В Раде считают, что дети не могут заниматься дистанционно

В Раде считают, что дети не могут заниматься дистанционно

Рixabay

В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, информирует RegioNews.

Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

"Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - заявил он.

Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В противном случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Нардеп добавил, что все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Далее решение будет за местными властями.

Напомним,13 октября во время заседания украинское правительство рекомендовало ввести осенние каникулы для школьников с 15 октября.