Стало известно, пойдут ли в Украине дети в школу с ноября
В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, информирует RegioNews.
Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.
"Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - заявил он.
Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В противном случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.
Нардеп добавил, что все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Далее решение будет за местными властями.
Напомним,13 октября во время заседания украинское правительство рекомендовало ввести осенние каникулы для школьников с 15 октября.