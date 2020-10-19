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19 октября 2020, 11:35 5

Разумков сказал, когда Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год

19 октября 2020, 11:35 5
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Спикер ВР призвал нардепов не допустить "бюджетной ночи"
Фото из открытых источников
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября. Нардепы рассмотрят законопроект в первом чтении.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительной рады, информирует RegioNews.

"С 3 ноября мы сможем рассмотреть этот законопроект. Хотел бы обратиться и к профильному комитету и к другим комитетам, и к правительству. Оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии", - отметил спикер ВР.

Разумков призвал нардепов не допустить "бюджетной ночи".

Ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что парламент сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Много нардепов из профильного комитета болеют и находятся в самоизоляции.

Напомним, 16 октября Комитет Рады не рассмотрел Госбюджет-2021 из-за отсутствия кворума.

Украина бюджет нардепы Верховная Рада парламент
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