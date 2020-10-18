Закон о референдуме могут принять до конца этого года – Качура

Законопроект вскоре будет вынесен на второе чтение в сессионном зале

Законопроект вскоре будет вынесен на второе чтение в сессионном зале

Фото из открытых источников

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура уверен, что закон о референдуме будет "однозначно проголосован" и это может произойти уже до конца текущего года.

Об этом Александр Качура рассказал в интервью Радио Свобода, сообщает RegioNews.

Сейчас Венецианская комиссия высказала свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением, и на второе чтение выносим в зал. И, я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум", - пояснил нардеп.

По мнению депутата, Верховная Рада несколько затянула с принятием этого законопроекта, ведь в начале работы "слуги народа" обещали, что он будет проголосован одним из первых. Качура объяснил это тем, что над текстом документа все время пытались основательно работать.

По словам Качуры, одной из норм законопроекта является то, что в случае его согласования Советом он сможет предоставить гражданам право отменять законы по результатам референдума. В то же время он признал, что эта норма является спорной, и через нее нардепы даже ссорились:

Это очень дискуссионный вопрос был, мы несколько раз по этому поводу собирались, ссорились, обсуждали, потом снова ссорились, потом искали компромиссный вариант", - рассказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре.