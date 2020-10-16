Верховная рада не будет заседать до местных выборов
Фракция "Слуга народа" будет проводить выездное заседание на Донбассе
Фракция "Слуга народа" будет проводить выездное заседание на Донбассе
20 октября не состоится заседание Верховной Рады, на котором планировали рассмотрение законопроекта госбюджета на 2021 год.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.
Кроме того, по его словам, на 21 и 22 октября фракция "Слуги народа" запланировала выездное заседание на Донбассе которое ранее отменила из-за неблагоприятной погоды и большого количества больных коронавирусом нардепов.
то Есть, до выборов (25 октября – ред.) не соберемся", – подытожил Дубинский.
Напомним, сегодня Комитет Рады не рассмотрел Госбюджет-2021-за отсутствия кворума - не было большинства депутатов из фракции "Слуга народа".
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