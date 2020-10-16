21:04  16 октября
В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
18:12  16 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 19:08 1

Верховная рада не будет заседать до местных выборов

16 октября 2020, 19:08 1
Читайте також українською мовою
Фракция "Слуга народа" будет проводить выездное заседание на Донбассе
Фракция "Слуга народа" будет проводить выездное заседание на Донбассе
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

20 октября не состоится заседание Верховной Рады, на котором планировали рассмотрение законопроекта госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по его словам, на 21 и 22 октября фракция "Слуги народа" запланировала выездное заседание на Донбассе которое ранее отменила из-за неблагоприятной погоды и большого количества больных коронавирусом нардепов.

то Есть, до выборов (25 октября – ред.) не соберемся", – подытожил Дубинский.

Напомним, сегодня Комитет Рады не рассмотрел Госбюджет-2021-за отсутствия кворума - не было большинства депутатов из фракции "Слуга народа".

Слуга народа Верховная Рада заседание парламент Дубинский Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »