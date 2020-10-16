Верховная рада не будет заседать до местных выборов

Фракция "Слуга народа" будет проводить выездное заседание на Донбассе

Фракция "Слуга народа" будет проводить выездное заседание на Донбассе

Фото: Укринформ

20 октября не состоится заседание Верховной Рады, на котором планировали рассмотрение законопроекта госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по его словам, на 21 и 22 октября фракция "Слуги народа" запланировала выездное заседание на Донбассе которое ранее отменила из-за неблагоприятной погоды и большого количества больных коронавирусом нардепов.

то Есть, до выборов (25 октября – ред.) не соберемся", – подытожил Дубинский.

Напомним, сегодня Комитет Рады не рассмотрел Госбюджет-2021-за отсутствия кворума - не было большинства депутатов из фракции "Слуга народа".