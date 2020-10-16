Местные выборы: в Украину начали прибывать международные наблюдатели

Они будут контролировать процесс голосования 25 октября

Они будут контролировать процесс голосования 25 октября

Фото: flickr

По состоянию на 16 октября в Украину уже прибыли 69 международных наблюдателей.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что уже прибыло 69 международных наблюдателей", - написал Немчинов.

Он добавил, что на сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы по проведению местных выборов была определена форма информирования и часы, в которые должна предоставляться оперативная информация о ходе избирательного процесса.

Напомним, ЦИК аккредитовала еще 90 международных наблюдателей на местные выборы, всего аккредитацию получили уже 312 официальных наблюдателей.