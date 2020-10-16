Местные выборы: в Украину начали прибывать международные наблюдатели
Они будут контролировать процесс голосования 25 октября
Они будут контролировать процесс голосования 25 октября
По состоянию на 16 октября в Украину уже прибыли 69 международных наблюдателей.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что уже прибыло 69 международных наблюдателей", - написал Немчинов.
Он добавил, что на сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы по проведению местных выборов была определена форма информирования и часы, в которые должна предоставляться оперативная информация о ходе избирательного процесса.
Напомним, ЦИК аккредитовала еще 90 международных наблюдателей на местные выборы, всего аккредитацию получили уже 312 официальных наблюдателей.
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