В проект бюджета на 2021 год внесли поправок на 1 триллион гривен

Для его рассмотрения депутаты соберутся 20 октября

Для его рассмотрения депутаты соберутся 20 октября

Фото: flickr

Народные депутаты внесли в проект государственного бюджета на 2021 год несколько тысяч поправок, на выполнение которых нужно 1,15 триллиона гривен.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, после группирования поправок в таблицу их общее количество составляет 2,5 тысячи. Теперь эти правки начал рассматривать комитет Рады по вопросам бюджета.

Если все эти поправки посчитать в деньгах, то есть расходы, то это на 1 триллион 150 миллионов гривен. Поэтому понятно, что это праздник популизма, и нельзя будет все эти правки принять в Бюджетном комитете", - сказала Кравчук.

Она также выразила надежду, что заболевание ряда народных депутатов на COVID-19 не помешает проведению 20 октября заседания Верховной Рады, на котором будет рассматриваться закон о государственном бюджете на 2021 год.

Это заседание будет, и дополнительных шагов для того, чтобы его созвать, не нужно, и депутаты, конечно соберутся 20-го числа. Конечно, кто-то будет на самоизоляции, кто-то - даже в больнице, кто-то болеет, но, думаю, нам хватит голосов, чтобы проголосовать бюджет", - сказала депутат.

Напомним, нардепы уже внесли к проекту госбюджета на 2021 год более 5 тыс. поправок.