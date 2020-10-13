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13 октября 2020, 14:59 4

В проект бюджета на 2021 год внесли поправок на 1 триллион гривен

13 октября 2020, 14:59 4
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Для его рассмотрения депутаты соберутся 20 октября
Для его рассмотрения депутаты соберутся 20 октября
Фото: flickr
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Народные депутаты внесли в проект государственного бюджета на 2021 год несколько тысяч поправок, на выполнение которых нужно 1,15 триллиона гривен.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, после группирования поправок в таблицу их общее количество составляет 2,5 тысячи. Теперь эти правки начал рассматривать комитет Рады по вопросам бюджета.

Если все эти поправки посчитать в деньгах, то есть расходы, то это на 1 триллион 150 миллионов гривен. Поэтому понятно, что это праздник популизма, и нельзя будет все эти правки принять в Бюджетном комитете", - сказала Кравчук.

Она также выразила надежду, что заболевание ряда народных депутатов на COVID-19 не помешает проведению 20 октября заседания Верховной Рады, на котором будет рассматриваться закон о государственном бюджете на 2021 год.

Это заседание будет, и дополнительных шагов для того, чтобы его созвать, не нужно, и депутаты, конечно соберутся 20-го числа. Конечно, кто-то будет на самоизоляции, кто-то - даже в больнице, кто-то болеет, но, думаю, нам хватит голосов, чтобы проголосовать бюджет", - сказала депутат.

Напомним, нардепы уже внесли к проекту госбюджета на 2021 год более 5 тыс. поправок.

бюджет нардепы закон правки Слуга народа
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