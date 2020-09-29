Клименко: пятая часть открытых "избирательных" производств касается возможного подкупа
Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что пятая часть всех уголовных производств, открытых по факту нарушения избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Пятая часть всех уголовных производств – это подкуп избирателей. Это те самые продуктовые наборы с логотипами политических партий. В этом году сталкиваемся с такой проблемой, когда гражданам за месяц предлагают проголосовать за кого-то, дают аванс и потом уже накануне выборов нужно будет проголосовать и сфотографировать этот бюллетень. Мы фиксируем все эти факты", - подчеркнул председатель Нацполиции.
Он заметил, что существует другая проблема – регистрация кандидатов-двойников, так называемых "клонов".
Законом на сегодня не запрещено изменение гражданами фамилии или инициалов. В то же время хочу привести пример Кировоградской области, где несколько дней назад задержали двух граждан, которые пытались подбить местного жителя, который имеет такую же фамилию, как и местный мэр, за 10 тысяч гривен зарегистрироваться на пост мэра. Эти факты пресекаются и будут пресекаться", - подчеркнул он.
Клименко нагалосив, что на данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией по фактам нарушения избирательного процесса.
Напомним, городской голова Умани Александр Цебрий подал заявление в полицию по ситуации с попыткой зарегистрировать себя для участия в местных выборах.