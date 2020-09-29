Клименко: пятая часть открытых "избирательных" производств касается возможного подкупа

Уже открыто 123 уголовных производств

Уже открыто 123 уголовных производств

Фото: из открытых источников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Пятая часть всех уголовных производств – это подкуп избирателей. Это те самые продуктовые наборы с логотипами политических партий. В этом году сталкиваемся с такой проблемой, когда гражданам за месяц предлагают проголосовать за кого-то, дают аванс и потом уже накануне выборов нужно будет проголосовать и сфотографировать этот бюллетень. Мы фиксируем все эти факты", - подчеркнул председатель Нацполиции.

Он заметил, что существует другая проблема – регистрация кандидатов-двойников, так называемых "клонов".

Законом на сегодня не запрещено изменение гражданами фамилии или инициалов. В то же время хочу привести пример Кировоградской области, где несколько дней назад задержали двух граждан, которые пытались подбить местного жителя, который имеет такую же фамилию, как и местный мэр, за 10 тысяч гривен зарегистрироваться на пост мэра. Эти факты пресекаются и будут пресекаться", - подчеркнул он.

Клименко нагалосив, что на данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией по фактам нарушения избирательного процесса.

Напомним, городской голова Умани Александр Цебрий подал заявление в полицию по ситуации с попыткой зарегистрировать себя для участия в местных выборах.